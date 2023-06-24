У Липецькій області рф помітили танки, що рухаються в бік Москви. Оновлюється (відео)

У Липецькій області росії помітили колонну військової техніки, яка рухалася трасою у бік Москви. Поки невідомо, чи це воєнна техніка російської армії, чи представників приватної військової компанії "Вагнер", якою керує Євген Пригожин.

У російських телеграм-каналах кадри підписані так: "танки рухаються на Москву по трасі М4 в Липецькій області".

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Тим часом повідомляється, що на в'їзді до Москви виставлено блокпости з БТРами.

Нагадаємо, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. У Міністерстві оборони рф вважають цю заяву провокацією. Пригожин пообіцяв “покарати" тих, хто атакував тилові табори приватної військової компанії. 24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

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