У Литві з болота дістали бронемашину, в якій можуть бути зниклі американські військові

У Литві виявили броньовану машину M88 Hercules, у якій могли перебувати четверо американських військових, що зникли під час навчань неподалік кордону з Білоруссю. Зазначається, що бронеавтомобіль знайшли у болоті та змогли витягнути лише через шість днів після отримання повідомлення про зникнення військових.

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Про це повідомило литовське міністерство оборони. Наразі на місці події працюють представники литовської поліції та американські слідчі.

Литва та США домовились, що саме американська сторона першою надасть офіційну інформацію про подальший розвиток ситуації.

Нагадаємо, Росія відмовились дотримуватись енергетичне перемирʼя.

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