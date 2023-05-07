У Ліверпулі стартувало Євробачення-2023: всі подробиці відкриття пісенного конкурсу (фото)

У Великій Британії відбулася церемонія відкриття 67 пісенного конкурсу Євробачення-2023. Цьогоріч конкурс проходить у Ліверпулі від імені переможця 2022 року України.

У залі Святого Георгія відбулася церемонія під назвою "Бірюзовий килим", під час якою учасники дефілювали та фотографувалися у концертних нарядах. У ній взяли участь представники з 37 країн.

Пропонуємо переглянути відео з офіційної церемонії відкриття конкурсу:

До речі, гурт український гурт TVORCHI для церемонії обрали костюми, на які було нанесено написи з іменами та вагою дітей, які народилися під час війни в країні та вижили завдяки тому, що гурт допоміг зібрати гроші на купівлю інкубаторів для немовлят.

Відео з репетиції гурту "Творчі":

Які костюми обрали інші учасники конкурсу, дивіться у галереї:

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Надаємо, букмекери вже обрали своїх фаворитів Євробачення 2023. Україна в трійці лідерів.

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