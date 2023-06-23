У Мексиці знайшли втрачене стародавнє місто майя Окомтун

Археологи з Національного інституту антропології та історії Мексики повідомили про відкриття раніше невідомого міста племені майя, що розташоване у джунглях півострова Юкатан. Інформацію про це опублікували на сайті мексиканського уряду.

За даними вчених, виявлене поселення було важливим регіональним центром у період між 250 та 1000 роками. Руїни цього стародавнього міста розташовані на території сучасного національного заповідника Баламку, що знаходиться в штаті Кампече.

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Ця зона раніше була маловивченою через густу рослинність та джунглі. Однак, завдяки використанню лазерних приладів LiDAR, встановлених на літаку, дослідники змогли просканувати територію та скласти детальну карту, що допомогла виявити археологічні пам'ятки. Саме завдяки цим дослідженням було виявлено місто майя, якому дали назву Окомтун.

Окомтун, що перекладається як "кам'яна колона" у мові майя, містив у собі високі піраміди, висотою близько 50 метрів. За словами археологів, крім руїн пірамід на території також знайдено залишки кам'яних колон, площ, круглих вулиць та інших споруд.

Неподалік від річки дослідники також виявили залишки алтарів, які, імовірно, використовувалися під час релігійних обрядів. У центрі міста було виявлено майданчик для тлачтлі, характерної для майя культової гри в м'яч.

Це відкриття дозволить дослідникам отримати нові уявлення про життя та культуру племені майя, а також розширити знання про давню історію Мексики.

Раніше археологи встановили справжні розміри найбільшого поселення племені Майя.

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