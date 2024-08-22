У Мінсоці повідомили, чи буде збільшуватися пенсійний вік в Україні

Попри демографічні зміни в Україні, зокрема зменшення кількості працездатного населення, уряд не має наміру підвищувати пенсійний вік. Нинішній пенсійний вік, встановлений у 2017 році, вважається оптимальним і відповідає потребам українців.

Як повідомила очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю Укрінформу, в Україні не планують підвищувати пенсійний вік, попри зменшення кількості працюючого населення.

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"Ми не збираємося піднімати пенсійний вік. Стандарт, який був встановлений у 2017 році, є оптимальним і його варто зберегти. Він базується не на віці, а на кількості відпрацьованих років. Громадяни, які досягли 65 років, мають право на пенсію за будь-яких умов. На цей час це здається оптимальним рішенням", — зазначила Жолнович.

Міністерка також наголосила на важливості підтримки професійних навичок людей похилого віку, щоб вони могли залишатися на ринку праці якомога довше. Особливу увагу вона звернула на необхідність підвищення цифрової грамотності серед літніх працівників.

"Потрібно створювати такі умови, щоб люди пенсійного віку мали бажання працювати, а роботодавці бачили в них цінний ресурс", — додала Жолнович.

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