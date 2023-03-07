У Мінсоцполітики пояснили, чому затримують виплати ВПО

У Мінсоцполітики пояснили, чому внутрішньо переміщені особи отримують виплати із затримкою. У лютому 2023 року таких причин було дві.

Зокрема, це додаткова перевірка та уточнення даних через перехід до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Другою причиною стало зростання кількості одержувачів допомоги, повідомили у відомстві.

Зазначається, що станом на початок березня, профінансовано всі виплати в сумі 6,3 млрд грн. Водночас за грудень 2022 року та січень 2023, кількість отримувачів допомоги зросла на 86 тисяч осіб.

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Також у Мінсоцполітики порекомендували у разі затримки виплат ВПО звертатися до органу соціального захисту за місцем перебування на обліку. Це потрібно для перевірки правильності даних та виправлення помилок.

Якщо таким шляхом питання не вирішилося, і виплату так і не було нараховано, можна також звернутися до Національної соціальної сервісної служби України. Зробити це можна за телефоном (044) 289-87-89.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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