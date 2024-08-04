У Мінсоцполітики радять українцям пізніше виходити на пенсію: які причини

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак закликала українців розглянути можливість пізнішого виходу на пенсію. За її словами, це рішення може мати низку позитивних наслідків як для окремої людини, так і для всієї пенсійної системи країни.

В інтерв'ю OBOZ.UA чиновниця Марчак пояснила, що Україна має один із найнижчих пенсійних віків у Європі, але водночас стикається з важкою демографічною ситуацією та дефіцитом кадрів. Марчак вважає несправедливим підвищувати пенсійний вік для всіх до 65 років, поки деякі виходять на пенсію раніше.

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Вона наголосила на важливості рівних правил виходу на пенсію для всіх громадян. Людям варто розуміти, що пізніший вихід на пенсію збільшує розмір виплат. Наприклад, відтермінування пенсії з 60 до 65 років може збільшити її розмір на 30%.

Крім того, продовження роботи сприяє збільшенню єдиного внеску до Пенсійного фонду, що допоможе виплачувати вищі пенсії. Марчак зазначила, що покоління, яке працює, утримує своїми внесками нинішніх пенсіонерів. Марчак підкреслила необхідність інвестування в перенавчання старших людей, що дозволить їм залишатися активними на ринку праці.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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