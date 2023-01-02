У МОЗ назвали безпечну добову дозу цукру для дітей

Цукор може бути у раціоні дитини. Твердження, що споживання цукру впливає на когнітивні здібності або рівень активності дитини – помилкові.

У Міністерстві охорони здоров'я України зауважили, що за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, безпечною добовою нормою цукру для дітей є 25 грамів цього продукту, або 5 чайних ложок без гірки.

Надмірне споживання цукру, наголосили у МОЗ, здатне призвести до проблем зі здоров'ям. Від надмірного споживання солодкого дитина може страждати від ожиріння, серцево-судинних хвороб тощо.

Тож фахівці рекомендують обмежити споживання солодкого, а дітям, яким не виповнилося двох років взагалі не рекомендовано вживати цукор.

У МОЗ радять зменшити кількість цукру у раціоні наступним чином:

Намагайтеся обмежувати дітей у споживанні солодких напоїв, в тому числі компотів, узварів та чаю.

Обмежте дітей у споживанні шоколаду, цукерок та тістечок. Солодощі замініть фруктами та ягодами.

Також не варто споживати надміру мед й сухофрукти. Добова норма цих продуктів не повинна перевищувати 30 грамів.

Натуральні фруктові соки теж є джерелом цукру, тому фахівці радять їх розбавляти водою та не вживати їх частіше, ніж 2-3 на тиждень.

Обирайте продукти, які мають найменший рівень цукру.

Для прикладу:

100 мл дитячого йогурту може містити 10,5 г цукру, якщо ж це йогурт з фруктами, то 12-15 грамів. У 100 мл солодкого газованого напою міститься 10 г цукру. Стограмова плитка молочного шоколаду міститиме приблизно 50 г цукру. У ложці меду 5 г цукру. Шматочок білого хліба містить 1-2 г цукру.

Раніше дієтологиня Каріна Дейнеко розповіла, чому потрібно обмежувати споживання солодкого та про те, у яку частину доби краще з'їсти цукерку, якщо вже так кортить.

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