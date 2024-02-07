У NASA показали детальні зображення виверження вулкану на супутнику Юпітера Іо

У суботу, 4 лютого, космічний корабель NASA Juno здійснив другий з двох близьких прольотів повз Іо, найактивнішого вулканічного світу в нашій Сонячній системі. Цей проліт надав вченим вражаючі зображення вивержень вулканів, що відбувалися в реальному часі.

Іо – це "закатований місяць", який постійно піддається гравітаційному впливу Юпітера та інших супутників. Це тертя нагріває Іо, що й призводить до його бурхливої вулканічної активності. На поверхні Іо знаходиться близько 400 діючих вулканів, деякі з яких вивергають фонтани лави на десятки кілометрів у повітря, пише Science Alert.

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Під час прольоту Juno 3 лютого вдалося зафіксувати стовпи вулканічного газу та попелу, що виривалися з поверхні Іо. Ці зображення дають унікальну можливість дослідити вулканічні процеси цього дивовижного світу.

Вчені місії Juno сподіваються, що дані, зібрані під час прольотів, допоможуть їм краще зрозуміти, що ж насправді зумовлює вибухову активність Іо. Наразі існує дві теорії:

Глобальний магматичний океан: Ця теорія стверджує, що під поверхнею Іо знаходиться океан розплавленої магми, який і є джерелом вулканічної активності.

Ця теорія стверджує, що під поверхнею Іо знаходиться океан розплавленої магми, який і є джерелом вулканічної активності. Тверде ядро з гарячого металу: Згідно з цією теорією, вулканізм Іо пояснюється наявністю твердого ядра з гарячого металу, яке генерує тепло.

Найближчими місяцями вчені будуть ретельно вивчати дані, зібрані Juno, щоб розкрити таємниці Іо та його дивовижної вулканічної активності.

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