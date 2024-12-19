У деяких сферах в Україні відбулося різке зростання зарплат: кому майже вдвічі підняли оклади

Станом на грудень 2024 року середній рівень заробітної плати в Україні досяг 22,5 тис. грн, що на 22% більше, ніж рік тому. Водночас окремі професії зазнали різкого зростання оплати праці.

До прикладу, середній дохід ортодонтів майже подвоївся, піднявшись із 25 тис. грн до 47,5 тис. грн, що становить приріст на 90%. Про це йдеться в даних великого кадрового порталу, які публікує OBOZ.ua.

У 2024 році заробітна плата зросла більш ніж на 50% для таких професій: продюсер, фахівець із кредитування, інструктор автошколи, інженер-теплотехнік, а також менеджер мережі магазинів.

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Список спеціальностей, для яких найбільше зросли зарплати:

Ортодонт – 47 500 грн (+90%)

Продюсер – 45 000 грн (+58%)

Кредитний експерт – 23 500 грн (+57%)

Інструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)

Теплотехнік – 35 000 грн (+56%)

Керуючий мережі магазинів – 30 000 грн (+50%)

Фармер – 60 000 грн (+50%)

Колектор – 30 000 грн (+46%)

Плиточник – 40 000 грн (+45%)

Працівник лінії роздачі – 19 500 грн (+44%)

"Середня зарплата в Україні – 22 500 грн. Це на 22% більше, якщо порівнювати з груднем минулого року. Медіана заробітних плат розрахована за даними з 192 688 вакансій, розміщених на Work.ua в Україні за останні 3 місяці", – вказують на сайті.

Нагадаємо, згідно з прогнозами уряду, в Україні середня зарплата у 2025 році зросте з 21,8 тисячі до 24,3 тисячі гривень. Це означає, що українці в середньому отримуватимуть на 10,5% більше у порівнянні з попереднім роком. Проте очікується, що інфляція складе приблизно 9,5%. В результаті, реальне зростання зарплат, з урахуванням підвищення цін, буде лише 1%.

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