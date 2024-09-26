В Україні відбудеться перерахунок зарплат: скільки платитимуть

Згідно з прогнозами уряду, в Україні середня зарплата у 2025 році зросте з 21,8 тисячі до 24,3 тисячі гривень. Це означає, що українці в середньому отримуватимуть на 10,5% більше у порівнянні з попереднім роком. Проте очікується, що інфляція складе приблизно 9,5%. В результаті, реальне зростання зарплат, з урахуванням підвищення цін, буде лише 1%.

Як повідомляє OBOZ.UA, таке незначне підвищення (насправді фактична стагнація) пов’язане з рішенням не підвищувати мінімальну зарплату протягом найближчих трьох років.

Мінімальна заробітна плата у 8 тисяч гривень вже цього року не здатна забезпечити людей базовими продуктами і послугами. Станом на кінець літа фактичний прожитковий мінімум, з урахуванням обов'язкових утримань з зарплати, становить 8089 гривень. Наступного року ця цифра може збільшитися щонайменше на 1 тисячу гривень через інфляцію.

У проєкті бюджету на 2025 рік зазначено, що мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тисяч гривень. Крім того, у Бюджетній декларації стверджується, що цей показник не змінюватиметься і в 2026, і у 2027 роках. Це призведе до серйозних наслідків: мінімальна заробітна плата більше не буде гарантувати українцям необхідний рівень доходу, і люди, які працюють на повну ставку, можуть опинитися за межею бідності.

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Існує ще одна серйозна проблема: в Україні спостерігається значний рівень тіньової зайнятості, де частина заробітної плати виплачується "в конвертах". Зростання мінімальної зарплати також сприяє легалізації доходів.

В Європейському Союзі вважається, що мінімальна зарплата повинна становити не менше 60% від медіанної. Вісім країн ЄС уже досягли показника, що перевищує 1 тисячу євро. Натомість в Україні за останні п'ять років мінімальна зарплата лише в окремі роки наближалася до 50% середнього рівня заробітків, зокрема у 2021 році.

Яким буде перерахунок зарплат. Джерело: OBOZ.UA

На графіку видно, що вже наступного року співвідношення мінімальної та середньої зарплат може сягнути 32,8%. Це вказує на наявність потенціалу для суттєвого підвищення зарплат в Україні. Якщо мінімальну зарплату заморозити, вона перестане виконувати свою основну роль – забезпечення працівників мінімальним необхідним рівнем доходу.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що одразу у кількох сферах в Україні значно зросла зарплата.

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