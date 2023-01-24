"У кілька кліків": отримати допомогу від держави сім‘ям з дітьми стане легше у Дії

Як отримати державну допомогу сім'ям з дітьми через Дія

В Україні спростять отримання допомоги від держави для сімей з дітьми – це можна буде зробити через портал "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Нагадаємо, у застосунку "Дія" доступні деякі документи прямо у вашому смартфоні, а також є портал "Дія", де можна отримати послуги онлайн.

"Отримати допомогу від держави сім‘ям з дітьми стане легше. Просто подаєте заяву у кілька кліків на порталі Дія. Черги, ксерокопії та нескінченні поїздки до держустанов – у минулому", – пише Федоров.

Читайте також: Хто може отримати та як оформити допомогу при народженні дитини у 2023 році.

Послуга доступна для:

людей, які всиновили дитину,

людей, що доглядають за хворою дитиною,

люди з інвалідністю з дитинства,

діти з інвалідністю,

одинокі матері або батьки, які не перебувають у шлюбі.

Зараз набирають тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс. Федоров запросив долучатись до бета-тесту за посиланням, там написані умови ще детальніше.

"Продовжуємо цифровізувати сферу соціальних послуг", – резюмував міністр.

Раніше у застосунку "Дія" стартувало опитування щодо дати святкування Різдва. Можна обрати 4 варіанти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!