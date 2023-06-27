В ОАЕ загорівся 36-поверховий хмарочос, кількість постраждалих невідома (відео)

Вночі 27 червня у місті Аджман на півночі Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) спалахнула пожежа у 36-поверховій будівлі. Полум'я охопило практично всю будівлю.

Як повідомляє агенція Fast News Network, одразу після того, як виникла пожежа, мешканців хмарочоса почали евакуйовувати.

На відео, яке з'явилося у соцмережах, видно, що вогонь охопив майже всі поверхи будинку. Мі місці працюють пожежні бригади.

За даними Fast News Network, займання сталося в одній із висоток житлового комплексу "Абраж-Аджман". Інформації про постраждалих наразі не надходило.

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Під ранок вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу. Як повідомляє видання Ajman News, на місце інциденту виїхали начальник служби цивільної оборони Аджмана Джасем аль-Марзукі та відповідальний за поліцейські операції директор поліції Аджмана генерал Абдалла аль-Матруші.

Відомо також, що жителів, евакуйованих із хмарочоса під час пожежі, розмістять у готелях Аджмана.

Нагадаємо, у єгипетському місті Олександрія обвалився 13-поверховий будинок, що на вулиці Халіл Хамада.

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