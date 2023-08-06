В Одесі стався через зсув ґрунту загинула дитина (фото)

На Одещині в селі Фонтанка-2 сталася трагедія на узбережжі моря. Унаслідок зсуву грунту загинула 10-річна дитина.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, рідні дитини почали викопувати хлопчика одразу після інциденту, однак він не подавав ознак життя.

"Дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт, на жаль, вже без ознак життя. До місця події було направлено 16 рятувальників, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення Головне управління ДСНС України в Одеській області", – заначила Служба порятунку.

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У ДСНС просять батьків піклуватися про безпеку дітей під час відпочинку й обирати безпечні й перевірені місця.

Нагадаємо, 3 серпня у селі Кваси на Закарпатті обвалився дерев'яний пішохідний міст. У результаті чого з 20-метрової висоти впали троє туристок з Київщини, одна з них загинула.

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