В окупованому Криму пролунали вибухи: місцеві кажуть, що це ППО (відео)

Сьогодні, 31 грудня, вдень у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про гучні звуки, які було чутно у Джанкої та Євпаторії.

За даними місцевих, причиною була нібито робота ППО. Таку інформацію поширили кримські Telegram-канали.

Водночас так звана "влада" тимчасово окупованих територій Криму не прокоментувала інцидент та не назвала причину вибухів.

Своєю чергою в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram вказали, що вибух стався в районі аеропорту в Джанкої.

"В районі аеродрому тимчасово окупованого Джанкоя "салют"– з наступаючим", – йдеться у повідомленні.

У мережі також опублікували відео, на якому можна почути звуки вибухів.

Нагадаємо, що командувач ОК "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук розповів, коли українські військові планують звільнити тимчасово окуповані території. За його словами, це станеться вже у наступному 2023 році.

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