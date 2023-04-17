У Броварах кажан напав на перехожого і покусав: подробиці інциденту

У Київській області мешканця одного з міст покусав кажан. Це сталося у парку "Перемога" в Броварах.

Як повідомляє "Трибуна – Бровари", про цей випадок розповіла директорка Броварської районної філії ДУ "Центр контролю профілактики хвороб МОЗ України" Олена Левченко під час оперативної наради.

"У броварському парку "Перемога" дитину покусав кажан… Наразі дитина отримує антирабічне лікування", – йдеться у повідомленні.

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Тим часом Телеграм-канал "Громадський ревізор. Бровари" пише, що жертвою кажана став чоловік, а не дитина: "36-річний броварчанин йшов через парк та побачив пораненого кажана. Чоловік хотів допомогти тварині, але кажан намір людини зрозумів інакше і вкусив свого рятівника".

Зазначається, що "чоловік отримує третє щеплення від сказу". Видання теж посилається на заяву очільниці Броварської районної філії ДУ "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Олени Левченко.

"Громадський ревізор. Бровари" також написав, що кажану теж надають допомогу - ним опікуються столичні зоозахисники.

Довідково:

За даними Національного екологічного центру України, в нашій країні мешкає понад 28 видів кажанів. Взимку вони зазвичай сплять (перебувають у стані гібернації). Як тільки потеплішає, вони прокидаються та повертаються до активного й рухливого способу життя.

Спеціалісти Центру радять не чіпати кажанів, якщо ви їх знайшли у помешканні, чи зустріли на вулиці. Також не варто під час прогулянки допускати, аби ваш улюбленець наближався до кажана, якщо ви зустріли його на природі.

Кажани є природнім резервуаром та носіями багатьох інфекційних, вірусних захворювань. Серед них – атипова пневмонія, MERS, вірус Ебола, вірус сказу, вірус грипу, Ніпах і Хендра. Причому самі рукокрилі ними не хворіють.

Віруси від кажанів потрапляють до організму людини найчастіше через контакт з екскрементами цих тварин.

Також, часто у зв’язку з кажанами згадують вірус сказу. Звичайно зараження буде, якщо вкусить кажан (повітряно-крапельним шляхом це захворювання практично не передається, але можна заразитися при контакті з твариною, маючи при цьому ранки на руках або ж при укусах твариною).

Вчені зазначають, що кажани зазвичай самі не атакують. Тварина вкусить тільки тоді, коли відчує загрозу.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому рятувальники ДСНС знайшли на балконі квартири в Дніпрі аж 140 кажанів.

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