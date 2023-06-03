В Перу знайшли мумії дітей: можливо були принесені у жертву

Під час розкопок на території гробниці біля Ліми, Перу археологи знайшли шість дитячих мумій, яких, ймовірно, принесли в жертву сотні років тому. Як припускають вчені, дітей вбили для того, щоб вони супроводжували померлого дворянина у потойбічне життя.

Про це пише НВ.

Тіла дітей були загорнуті у тканину. Гробниця належала заможній людині, можливо, політику. Вона знаходиться за 24 км на схід від Ліми.

"Діти могли бути близькими родичами і були поміщені в різні частини входу в гробницю мумії дворянина, один поверх іншого", – заявив археолог Пітер Ван Дален.

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"Згідно з нашою робочою гіпотезою, діти повинні були бути принесені в жертву, щоб супроводжувати мумію в підземний світ", – сказав Ван Дален.

Крім того, археологи знайшли немуміфіковані останки семи дорослих людей, рештки ламоподібних тварин та глиняний посуд. Померлому дворянину було близько 20 років на час смерті. Його знайшли зв‘язаним із закритим руками обличчям.

Нагадаємо, вчені знайшли в Ірані древнє підземне місто, яке служило укриттям від загарбників.

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