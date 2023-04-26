У Перу виявили тисячорічну мумію підлітка у хорошому стані (фото)
У Перу археологи виявили мумію віком понад 1000 років на околицях Ліми. Мумія, ймовірно, була підлітком і була знайдена в підземній гробниці.
Тіло було загорнуте у похоронну тканину разом із керамікою та мотузкою, включаючи шматочки шкіри та волосся. Про це повідомляє NBC NEWS.
Зазначається, що муміфікований підліток був знайдений у "хорошому стані збереження". Підліток жив між 1100 і 1200 роками тому і міг належати до культур Ліма або Ічма.
Читайте також: Розкопки завершені: археологи повністю відкопали загадкову споруду, яку знайшли біля Софії Київської
Мумія була виявлена приблизно в 220 ярдах від місця, де була знайдена перша мумія Кахамаркільї. На місці археологічних розкопок також були знайдені останки восьми дітей і 12 дорослих, які, очевидно, були принесені в жертву приблизно 800-1200 років тому.
У розгалуженому комплексі Кахамаркілья є руїни чотирьох пірамід та інші споруди, як-от стіни, розташовані як лабіринт. Цей комплекс є другим за величиною глинобитним містом у Перу після Чан-Чана на півночі Андської країни.
Нагадаємо, раніше у Чернігові під час реконструкції водогону по вул. Любецькій розкопали стародавній рів – "Передгороддя давнього Чернігова".
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!