У ПФУ назвали ще один спосіб отримати субсидію

Під час дії воєнного стану українці можуть оформити субсидію декількома способами. Зокрема, вони можуть розраховувати на державну допомогу в разі призупинення трудового договору.

Втім, для цього існує декілька вимог. Про це розповіли в Пенсійному фонді України.

Зазначається, що отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг у разі призупинення дії трудового договору можна, якщо за людину сплачували єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем зверненням за субсидією.

Також субсидію можуть оформити громадяни, які сплачували такий же розмір єдиного соціального внеску за себе самі.

Це передбачено постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Нагадаємо, що чимало українців отримують субсидію для відшкодування витрат на оплату комуналки. Проте її не всім нараховують. UAportal розповідає, які категорії громадян не можуть отримати субсидію.

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