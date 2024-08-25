У ПФУ запропонували нову послугу для пенсіонерів: про що йдеться

У Пенсійному фонді створили нову послугу для пенсіонерів, яка має спростити доступ до сервісів.

Так, на офіційному сайті ПФУ з’явився новий сервіс під назвою "Запис на прийом". Про це пише 24 канал.

Цей сервіс дозволяє вибрати зручні дату та час для відвідування сервісного центру головного управління Пенсійного фонду.

Варто зауважити, що ви можете записатися онлайн, слідуючи інструкції за посиланням.

Для виконання процедури необхідно увійти на сайт, обравши один із способів, який буде для вас зручнішим:

КЕП;

Дія.Підпис;

ID.GOV.UA.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи слід українським пенсіонерам очікувати на індексацію виплат до кінця року.

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