У ПФУ розповіли, кому ще підвищать виплати влітку 2023 року

В Україні заплановане ще одне підвищення пенсійних виплат. Йдеться про перерахунок пенсій для державних службовців, науковців, працівників органів місцевого самоврядування.

Його проведуть у липні 2023 року. Про це повідомила Олена Охріменко, директор Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України.

Зазначається, що пенсійні виплати збільшать на 19,7%. Втім, сума для кожної особи буде розрахована індивідуально.

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Надбавка залежатиме від рівня пенсії. Чим більша початкова сума, тим більшою буде додаткова виплата.

Окрім цього у червні доплати отримають заднім числом пенсіонери, що працюють, яким перерахунок проводять з 1 квітня.

"Перерахунок працюючим пенсіонерам пенсій буде зроблено з 1 квітня, як це і передбачено законодавством. Проте проіндексовані виплати вони зможуть отримати лише у червні, разом із доплатою за квітень та травень", – сказала Охріменко.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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