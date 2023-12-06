У Підмосковʼї знайшли тіло екснардепа Іллі Ківи — росЗМІ

Колишнього українського народного депутата Іллю Ківу знайдено мертвим у Підмосков'ї. Обставини та причини смерті поки не уточнюються.

Як повідомляють російські ЗМІ, тіло Ківи знайшли у підмосковному Одинцовому.

"У підмосковному Одинцовому знайдено мертвим відомого українського політика Іллю Ківу. Тіло колишнього депутата Верховної ради виявили у котеджному селищі. На місці вже працюють поліцейські", – йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження інформація поки не має.

Кремлівське видання "РІА Новості" пише: "Тіло, ймовірно, ексдепутата Верховної ради Іллі Ківи знайдено в підмосковному селі Супонєво Одинцовського району".

російський Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ повідомляє, що "тіло Іллі Ківи було виявлено сьогодні вдень поруч із котеджем у готелі Єлич, де Ківа проживав постійно. Знайшла його робітниця готелю. У голові є отвір, можливо від застосування вогнепальної зброї".

За інформацією від джерел, ліквідація Ківи - спецоперація СБУ. Його ліквідували зі стрілецької зброї.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що Ківа дійсно вбитий. Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону сказав: "Можемо підтвердити, що Кива - "всьо". І така доля спікає й інших зрадників України, а також посіпак Путінського режиму".

Нагадаємо, колишній народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа з початком повномасштабного російського вторгнення виїхав на територію росії, звідки проводив свою пропагандистську діяльність, критикуючи українську владу та прославляючи російських бойовиків.

В Україні Ківа був заочно засуджений до 10 років позбавлення волі за державну зраду.

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