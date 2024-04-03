У Підмосков'ї стався вибух на підстанції: без світла пів міста Подольск (відео)

У середу, 3 квітня, на енергопідстанції в підмосковному Подольську стався вибух, після чого спалахнула пожежа.

У кількох районах міста після вибуху зникла електрика, повідомляють місцеві пабліки. У Подільську також було знеструмлено електротранспорт.

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Влада Подольська прокоментувала інцидент на підстанції та повідомила про відновлення електроенергії за резервною схемою.

Адміністрація міста зазначила, що відключення електрики у кількох мікрорайонах міського округу сталося через вихід з ладу масляного вимикача на підстанції поряд із залізничною станцією Подільськ.

"На всі адреси електроенергія вже надійшла за резервною схемою. Протягом години фахівці перемикатимуть подачу на постійний носій", — йдеться у повідомленні.

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