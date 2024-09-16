У Польщі знайшли середньовічні поховання 'дітей-вампірів' із замками проти зомбі (фото)

У Польщі виявили дивні дитячі поховання XIII століття, які свідчать про давні вірування в нечисту силу. Під час розкопок на Горі Хелмській археологи натрапили на два дитячі скелети, похованих незвичайним чином.
Обидва тіла були покладені на спину, головами на захід, а одна з могил виявила ознаки так званого "антивампірського" поховання. Могили були розташовані не на відомому кладовищі, а тіла загиблих дітей було покладено прямо в яму, повідомляє Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у Facebook.
Археологи встановили, що голову дитини було відсічено і покладено обличчям донизу в могилу, а на тулуб покладено камені. Саму могилу позначали два стовпи.
Такі дивні ритуали поховання були поширені в Середньовіччі. Люди вірили, що деякі померлі можуть повернутися з мертвих як нечиста сила і завдавати шкоди живим. Щоб запобігти цьому, використовували різні методи:
Відсікання голови: щоб душа не могла повернутися в тіло.
Покладання каменів на тіло: щоб притиснути померлого до землі.
Повернення обличчям до землі: щоб нечиста сила не могла піднятися.
Знайдені останки будуть ретельно досліджені антропологами, щоб отримати більше інформації про причини таких незвичайних поховань та про життя людей у Середньовіччі.