У Польщі виявили рідкісний релікварій середньовічного лицаря (фото)

У Польщі археологи виявили рідкісний релікварій у формі хреста. Відкриття було зроблено в місті Возники, розташованому в Люблінецькому повіті.

Будівля була резиденцією лицаря з 14 по 15 століття, яка була вперше досліджена в середині 19 століття відділом археології Верхньосілезького музею в Битомі. Про це повідомляє PAP.

На цьому місці археологи також знайшли численні артефакти та предмети, у тому числі глиняні керамічні посудини, дверну фурнітуру, навісний замок, ключ, цвяхи, гаки та зброю, що складається з кількох головок арбалетних болтів і трьох залізних стремен.

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"Рідкісною знахідкою, яку виявила команда, є енколпіон, релікварій у формі хреста, виготовлений із мідного сплаву. Через поганий стан пам’ятку відправили на консервацію до Вроцлава. Енколпіон (з грец. "ен" – на, "колпос" – груди) християни носили на грудях; всередині були реліквії або цитати зі Святого Письма", – повідомили дослідники.

Енколпіони були важливим символом християнської віри, їх зазвичай носили православні та східнокатолицькі єпископи. Приклади енкопіонів були знайдені в різних формах – від овальних, круглих, чотирикутних, і часто оточені дорогоцінними каменями (зазвичай пастою) і увінчані митрою у східному стилі.

Нагадаємо, археологи знайшли в Італії рештки жінки, з якої Да Вінчі писав Мона Лізу.

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