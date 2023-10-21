В Польше обнаружили редкий реликварий средневекового рыцаря (фото)

В Польше археологи нашли редкий реликварий в форме креста. Открытие было сделано в городе Возники, расположенном в Люблинецком уезде.

Здание являлось резиденцией рыцаря с 14 по 15 век, которая была впервые исследована в середине 19 века отделом археологии Верхнесельского музея в Бытоме. Об этом сообщает PAP.

На этом месте археологи также нашли многочисленные артефакты и предметы, в том числе керамические глиняные сосуды, дверную фурнитуру, навесной замок, ключ, гвозди, крюки и оружие, состоящее из нескольких головок арбалетных болтов и трех железных стремен.

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"Редкой находкой, которую обнаружила команда, является энколпион, реликварий в форме креста, изготовленный из медного сплава. Из-за плохого состояния памятник отправили на консервацию во Вроцлав. Энколпион (с греч. "эн" – на, "колпос" – грудь) христиане носили на груди; внутри были реликвии или цитаты из Священного Писания", – сообщили исследователи.

Энколпионы были важным символом христианской веры, обычно носили православные и восточнокатолические епископы. Примеры энкопионов были найдены в разных формах – от овальных, круглых, четырехугольных, и часто окружены драгоценными камнями (обычно пастой) и увенчаны митрой в восточном стиле.

Напомним, археологи нашли в Италии останки женщины, с которой Да Винчи писал Мона Лизу.

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