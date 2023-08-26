У польському стрип-клубі знайшли єврейську ритуальну ванну (фото)

У Польщі підприємець Мар’ян Звольський, котрий кілька років тому купив колишній нічний клуб, знайшов у підвалі будівлі мікву – єврейську ритуальну ванну.

Як повідомляє Times of Israel, нічний клуб Sphinx у місті Хмільник на півдні Польщі закрився близько 15 років тому. Його викупив Маріан Звольський, підприємець із Хмільника та історик-любитель.

Чоловік розповів, що коли зайшов до підвалу будівлі, то помітив під танцполом місце єврейської спадщини – велику мікву. Це була ритуальна очисна ванна, наповнена водою. Її підлога була встелена плиткою, а в одному кутку на стінах містилася зірка Давида.

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У сусідній кімнаті знаходилася менша міква, якою, як вважає історик, користувалися жінки. Підлога мікви була встелена блакитно-білою плиткою, на стіні також розміщалася зірка Давида.

Власник колишнього стриптиз-клубу Звольський, який також керує похоронним бюро в сусідньому Кельце — місці погрому 1946 року, під час якого загинуло 42 євреї — сказав що сподівається перетворити свою нову мікву на туристичну визначну пам’ятку, можливо, музей.

Нагадаємо, у Греції виявили мідні та глиняні фігурки у зруйнованому стародавньому храмі.

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