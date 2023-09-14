У польському замку знайшли 500-річну настільну гру, в яку любив грати Конфуцій (фото)

Археологи, які досліджували замок у Цмельові в Свєнтокшиському воєводстві в Польщі, знайшли давню настільну гру, вирізьблену на камені. Вона, ймовірно, була створена в 16 столітті.

Як повідомляє Arkeonews, гру, висічену на плиті підлоги з пісковика першими будівельниками замку, виявив археолог Томаш Ольшацький.

Зазначається, що настільна гра розташована на пошкодженій плиті з пісковику, розміром приблизно 32 см, а її товщина коливається від 6 до 12 см. Розмір самого ігрового поля приблизно 13,5 см.

Ольшацкий сказав, що гру могли створити будівельники, які бажають пограти в азартні ігри на свій заробіток у вільний час. Однак, за словами археолога, гру могли легко вирізати пізніше діти чи слуги.

Читайте також: У Казахстані знайшли могилу дівчини, яку у бронзовому віці поховали зі 150 кістками тварин (фото)

Він каже, що сама гра називалася "Млин" – стратегічна настільна гра з давнім походженням. Крім того, що нею користувалися римляни, вважається, що Конфуцій також був гравцем.

"Подібні "дошки" відомі в основному з середньовічної Англії. Їх також вирізали в замках Італії та в замках хрестоносців. Неясно, чи ці дошки насправді використовувалися для ігор, чи вони несли символічне, можливо, магічне повідомлення", – додав науковець.

Замок, в якому знайшли плиту з грою, був побудований між 1519 і 1531 роками за наказом місцевого шляхтича Кшиштофа Шидовецького і був захоплений під час шведського потопу, після чого кілька разів переходив з рук у руки. До 1800 року більшу частину його було перетворено на пивоварню, перш ніж у 1905 році його перепрофілювали на лазню, а потім на німецький військовий госпіталь у 1944 році.

Приватно придбаний у 2009 році він занепав, перш ніж у 2022 році його знову викупив бізнесмен із Гданська.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли артефакти, які використовувалися для стародавніх магічних ритуалів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!