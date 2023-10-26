У Португалії під водою виявили 300-річні бронзові шківи (фото)

У Португалії археологи в затоці Лагос виявили два бронзових шківи, ​​яким близько 300 років. Також було знайдено низку інших підводних скарбів.

Вважається, що шківи належали судну 18-го століття і використовувалися для перевезення вантажів по кабелю. Про це повідомляє Portugal Resident.

Водолази також знайшли свинцевий обрубок римського якоря, що датується періодом між 4 століттям до нашої ери та 2 століттям нашої ери.

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Шківи доставлять до лабораторії CNANS, де їх оброблять і проведуть консерваційно-реставраційні роботи, щоб згодом вони могли стати частиною експозиції музею Лагосу.

Команда, яка брала участь у кампанії, складалася з восьми членів, включаючи археологів і реставраторів-реставраторів з CNANS і Норвезького морського музею за участю Інституту археології та палеознавства Нового університету Лісабона.

Нагадаємо, в Іспанії знайшли поховальну стелу віком 3000 років.

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