В Іспанії знайшли поховальну стелу віком 3000 років: проливає світло на ритуали далеких предків

На території іспанського міста Каньявераль-де-Леон, де розташований старовинний комплекс Лас-Капелланіас, який зберігає свої таємниці вже понад 3 000 років команда археологів зробила дивовижне відкриття - вони розкопали прикрашену стелу, яка розкриває раніше невідомі ритуали давніх предків. Ця знахідка стала частиною проєкту "Морські зустрічі", у якому співпрацювали археологи з Гетеборзького університету, Даремського університету, Університету Севільї та Саутгемптонського університету.

Про це пише Heritage Daily.

На цьому місці виявили прикрашену стелу, яка є третьою за рахунком у світі та другою, знайденою в її первісному історичному середовищі. Це видовищний давній кам'яний вказівник.

В стародавній Іберії такі стелі використовувались як територіальні маркери для поховальних пам'ятників та для позначення природних шляхів, які об'єднували два великі річкові басейни, схожі на давні автомагістралі. Ці стели служили маркерами "Ви тут" для мандрівників, які перетинали цей старовинний ландшафт.

У пізньому доісторичному періоді ці шляхи стали ключовими комунікаційними "магістралями" між басейнами середньої Гвадіани та нижнього Гвадалквівіру.

Ці стелі не лише вказували шлях, але й мали глибоке культурне значення, пов'язане з поховальними обрядами пізньої бронзової доби та раннього залізного віку в Піренейському регіоні. Ймовірно, вони відображали щось подібне до придорожніх меморіалів, які ми бачимо сьогодні, вшановуючи тих, хто відійшов у вічність.

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Цікаво, що Лас-Капелланіас - не єдине місце, де знайдено стели. Подібні кам'яні "маркери" виявляли в Ернан-Перес на півночі Касересу, Іспанія, і зараз вони є частиною колекції Національного археологічного музею в Мадриді. Це свідчить про наявність спільної культурної традиції у використанні цих стел в поховальних комплексах.

Стела, знайдена в Каньявераль-де-Леон, відрізняється від своїх аналогів. Вона має особливості, які асоціюються із зображенням жінок, такі як намисто чи головний убір, але водночас має риси, які асоціюються з воїнами, наприклад, мечі та інші символи. Ця стела руйнує традиційні гендерні асоціації.

Дослідники вважають, що соціальні ролі, зображені на цих стелях, були більш гнучкими, ніж вважалося раніше, і не обмежувалися жорсткими гендерними шаблонами.

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