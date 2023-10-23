В Испании нашли погребальную стелу в возрасте 3000 лет: проливает свет на ритуалы далеких предков

На территории испанского города Каньявераль-де-Леон, где расположен старинный комплекс Лас-Капелланиас, хранящий свои тайны уже более 3 000 лет команда археологов совершила удивительное открытие – они раскопали украшенную стелу, раскрывающую ранее неизвестные ритуалы древних предков. Эта находка стала частью проекта "Морские встречи", в котором сотрудничали археологи из Гетеборгского университета, Даремского университета, Университета Севильи и Саутгемптонского университета.

Об этом пишет Heritage Daily.

На этом месте обнаружили украшенную стелу, которая является третьей по счету в мире и второй, найденной в ее первоначальной исторической среде. Это зрелищный древний каменный указатель.

В древней Иберии такие потолки использовались как территориальные маркеры для погребальных памятников и для обозначения природных путей, которые объединяли два больших речных бассейна, похожие на древние автомагистрали. Эти стелы служили маркерами "Вы здесь" для путешественников, пересекавших этот старинный ландшафт.

В позднем доисторическом периоде эти пути стали ключевыми коммуникационными магистралями между бассейнами средней Гвадианы и нижнего Гвадалквивира.

Эти потолки не только указывали путь, но и имели глубокое культурное значение, связанное с погребальными обрядами поздних бронзовых суток и раннего железного века в Пиренейском регионе. Вероятно, они отражали что-то вроде придорожных мемориалов, которые мы видим сегодня, чествуя тех, кто отошел в вечность.

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Интересно, что Лас-Капелланиас – не единственное место, где найдены стелы. Подобные каменные "маркеры" обнаруживали в Эрнан-Пересе на севере Касереса, Испания, и сейчас они являются частью коллекции Национального археологического музея в Мадриде. Это свидетельствует о наличии общей культурной традиции в использовании этих стел в погребальных комплексах.

Стелла, найденная в Каньявераль-де-Леоне, отличается от своих аналогов. Она имеет особенности, которые ассоциируются с изображением женщин, такие как ожерелье или головной убор, но одновременно имеет черты, которые ассоциируются с воинами, например мечи и другие символы. Эта стела разрушает традиционные гендерные ассоциации.

Исследователи считают, что социальные роли, изображённые на этих потолках, были более гибкими, чем считалось ранее, и не ограничивались жесткими гендерными шаблонами.

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