В уряді планують позбавити пенсій деяких українців: про що мова

Мінсоцполітики планує позбавити низку громадян пенсійних виплат. Для цього у відомстві підготували відповідні законопроєкти.

Зокрема, у міністерстві хочуть забрати пенсії у тих, хто вчинив злочини проти держави (спроба зміни конституційного ладу, зазіхання на територіальну цілісність, держзрада). Відповідні законопроєкти опубліковано для обговорення на сайті Мінсоцу.

У випадку, якщо документи будуть підтримані та ухвалені, засуджені українці на час перебування у місцях позбавлення волі залишаться без пенсій.

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Зазначається, що без пенсійних виплат можуть залишитися ув'язнені за статтею:

109 ККУ (насильницька зміна конституційного ладу);

110 ККУ (посягання на територіальну цілісність);

111 ККУ (держзрада);

1111 ККУ (колабораційна діяльність).

Таким чином, держава дасть оцінку діям тих громадян, які в умовах повномасштабної війни зайняли бік агресора. Згідно з опублікованим документом, виплати відновлять, коли українці відбудуть своє покарання та вийдуть із місць позбавлення волі.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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