В правительстве планируют лишить пенсий некоторых украинцев: о чем идет речь

Минсоцполитики планирует лишить ряд граждан пенсионных выплат. Для этого в ведомстве подготовили соответствующие законопроекты.

В частности, в министерстве хотят забрать пенсии у совершивших преступления против государства (попытка изменения конституционного строя, посягательства на территориальную целостность, госизмена). Соответствующие законопроекты опубликованы для обсуждения на сайте Минсоца.

Если документы будут поддержаны и приняты, осужденные украинцы на время пребывания в местах лишения свободы останутся без пенсий.

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Отмечается, что без пенсионных выплат могут остаться заключенные по статье:

109 УК (насильственное изменение конституционного строя);

110 УКУ (посягательство на территориальную целостность);

111 УК (госмена);

1111 УКУ (коллаборационная деятельность).

Таким образом, государство даст оценку действиям граждан, которые в условиях полномасштабной войны заняли сторону агрессора. Согласно опубликованному документу, выплаты возобновят, когда украинцы отбудут свое наказание и выйдут из мест лишения свободы.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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