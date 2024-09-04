У прокат виходить трилер Wolfs з Бредом Пітом та Джорджем Клуні

Дві легенди Голлівуду, Бред Пітт і Джордж Клуні, об’єдналися у новому комедійному трилері Джона Воттса, режисера популярної трилогії "Людина-павук: Повернення додому". У фільмі "Вовки" актори постають у ролі досвідчених ветеранів-розслідувачів, яких наймають для виконання одного й того ж завдання.

Цей дует зірок грає двох сторін однієї медалі, двох самотніх вовків, які змушені співпрацювати, попри свої відмінності. Пітт і Клуні демонструють приголомшливу хімію на екрані, створюючи образ двох чоловіків, які, попри свої досягнення, залишаються вірними своїм самотнім шляхам, пише imdb.com.

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Сюжет фільму розгортається навколо зникнення молодого чоловіка, а головні герої опиняються втягнуті в небезпечну гру, повну несподіваних поворотів. Автори фільму грають на контрастах між двома харизматичними персонажами, підкреслюючи їхні спільні риси та індивідуальність.

Попри захопливий сюжет і зірковий склад, критики зазначають, що фільм не виходить за рамки жанрових кліше. Хоча Пітт і Клуні вносять свіжі нотки у свої ролі, загалом "Вовки" - це досить стандартний голлівудський трилер.

Проте, фільм має всі шанси сподобатися шанувальникам обох акторів, а також любителям жанру. "Вовки" - це динамічне кіно, яке дозволяє насолодитися грою зірок і розслабитися після трудового тижня.

Бред Піт. Джерело: imdb.com Бред Піт. Джерело: imdb.com

Прем'єра фільму "Вовки" відбулася на Венеціанському кінофестивалі, а з 20 вересня його можна буде побачити в кінотеатрах Північної Америки. З 27 вересня фільм стане доступним на платформі Apple TV+ для глядачів у всьому світі.

Раніше була названа дата виходу фільму "Аватар: Вогонь і попіл".

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