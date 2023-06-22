У зниклому в Атлантичному океані батискафі, який прямував до 'Титаніка', закінчився кисень, але пошуки тривають

18 червня у водах Атлантичного океану зник безвісти приватний підводний апарат, який перевозив п’ятьох людей. Туристи здійснювали глибоководне занурення до уламків "Титаніка".

Берегова охорона США повідомила, що сьогодні у батискафі закінчився кисень, однак пошуки зниклого підводного човна продовжаться.

У пошуково-рятувальній операції беруть участь берегові служби США та Канади, а також приватні судна. Причини зникнення підводного судна й досі залишаються загадкою.

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За даними телеканалу Sky News, на борту знаходяться президент і засновник OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французький акванавт Поль-Анрі Наржоле, британський мільярдер Хеміш Хардінг, якому належить компанія Action Aviation з продажу та експлуатації авіатехніки, а також 48-річний пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд та його 19-річний син Сулейман, які проживають у Великій Британії.

Вони віддали за квитки на батискаф приблизно 250 тисяч доларів кожен.

Нагадаємо, батискаф втратив зв'язок з основним кораблем експедиції "Полар Прінс" ще 18 червня, через 1 годину 45 хвилин після початку занурення. Компанія OceanGate Expeditions підтвердила його зникнення разом із туристами.

Пошукову операцію очолила Берегова охорона США, оскільки ця частина Атлантичного океану перебуває у юрисдикції Сполучених Штатів. За її даними, операція з пошуків судна охопила територію 26 тисяч кв. км.

Вважається, що шансів знайти пасажирів живими вже немає, навіть якщо батискаф виявлять у найближчі хвилини, його не встигнуть підняти на поверхню за час, що залишився.

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