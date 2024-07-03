У Раді пропонують дати відстрочку ще одній категорії громадян: про кого мова

В Україні низка громадян має право на відстрочку від мобілізації. Однак, народні депутати пропонують розширити це коло.

Про це повідомив народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко у Telegram. За його словами, неповнорідні брати та сестри загиблих та безвісти зниклих військових повинні мати відстрочку від мобілізації.

"Зараз в законі про мобілізацію вказана тільки категорія "повнорідні брат чи сестра". Тому пропоную виправити цю несправедливість і додати поняття "неповнорідний брат чи сестра", – зазначив він.

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Йдеться про зміни до норми закону, а саме розширення кола військовозобов'язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра, загинули або пропали безвісти під час участі в бойових діях, для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Відповідний законопроєкт № 11391 було зареєстровано у Верховній Раді 2 липня, йдеться на сайті парламенту.

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