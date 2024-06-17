У Раді заявили, що бізнес має великий запит на економічне бронювання

В Україні можуть запровадити економічне бронювання, яке дозволить оплатити військовозобов'язаним відстрочку від призову. У комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку заявили, що бізнес має великий запит на економічне бронювання.

Про це розповів народний депутат від Слуги народу, голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю Radio NV. За його словами, нинішній механізм бронювання має не надто високу ефективність.

"Я вам скажу, що ми б, напевно, і не взялися за це, якби не почули дуже великий запит саме від ринку, від реального сектора, від підприємців, організацій, від асоціацій бізнесу. Бо 76-та постанова Кабміну, за якою бронюється зараз переважна кількість підприємств, звісно, працює, але ефективність, те, яким чином здійснюється це бронювання, м’яко кажучи, залишає бажати кращого", – зазначив він.

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Наталуха додав, що остання зустріч була з технологічними силами оборони – компаніями, які виробляють та поставляють державі дрони. У таких компаній існує проблема з бронюванням.

"Тому що комусь не продовжують, у когось не приймають документи, комусь просто не відповідають, а це створює люфт часу для того, щоб у них по одному висмикували спеціалістів. За їхніми розрахунками, наприклад, мобілізація одного інженера, технолога або іншого спеціаліста призводить до того, що паралізується процес випуску їхньої продукції від трьох до п’яти місяців. Тобто за рахунок того, що на підприємстві, яке виробляє дрони, мобілізують одного технолога, на три-п'ять місяців стає робота підприємства. Це, на мою думку, і про обороноздатність", – вказав нардеп.

Він зауважив, що економічне бронювання буде "додатковим інструментом", який буде паралельним до чинного процесу бронювання.

"Ми не говоримо про те, що ми зараз хочемо прийняти економічне бронювання і скасувати вже той порядок бронювання, який є – так званий стратегічний. Коли стратегічні підприємства мають право бронюватися безкоштовно. Ні, це лишається", – наголосив Наталуха.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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