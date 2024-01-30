У Раду внесли новий законопроєкт про мобілізацію: Що змінилося

Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, документ передбачає зниження призовного віку та окремі пункти щодо призову жінок.

Про це йдеться на сайті парламенту. Відтепер призовний вік знижується з 27 до 25 років.

Окрім цього законопроєкт передбачає накладення обмежень на ухилянтів через суд, якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення не виконав обов'язку, або не з'явився до ТЦК.

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Документом передбачені наступні санкції:

накладення арешту на банківські рахунки та цінності, які зберігаються в банках;

обмеження на виїзд за кордон;

обмеження прав на водіння машини.

Обмеження вводяться на строк виконання призовником вимог ТЦК. Документ також передбачає, що міські адміністрації, місцеві органи влади забезпечуватимуть прибуття призовників в ТЦК.

Людей з інвалідністю всіх груп звільнять від служби, а строкова служба скасовується. Натомість вводиться базова військова підготовка. Добровольці по мобілізації матимуть відстрочку на 2 місяці для вирішення своїх питань та підготовки до мобілізації.

Для виїзду за кордон усім чоловікам від 18 до 60 років (хто входить до дозволених категорій) необхідно додатково пред'явити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку.

Придатні жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, підлягають постановці на військовий облік. Ті, хто має спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою – за бажанням. Жінки на військовому обліку можуть бути призвані або залучені для оборонних робіт у воєнний час добровільно.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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