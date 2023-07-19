У районі Старого Криму прогриміли вибухи: є влучання у склад боєприприпасів, детонує кілька годин (фото, відео)

Уночі 19 липня в районі тимчасово окупованого Старого Криму зафіксували влучання в склад із боєкомплектом. Внаслідок влучання детонація триває кілька годин.

Про це повідомляє Telegram-канал Крымский ветер.

Близько сьомої ранку на пожежу на полігоні в Кіровському районі відреагували окупанти.

Читайте також: "На півгодини пізніше не могли підірвати?": Дві туристки з Краснодару поскаржились, що не змогли доїхати в Крим через вибухи (відео)

Так званий прем’єр тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про перекриття траси Таврида та пообіцяв пізніше опублікувати схему руху автомобільного транспорту.

Пізніше було оголошено про плани тимчасово евакуювати із прилягаючої до полігону в Кіровському районі зони жителів чотирьох населених пунктів.

Нагадаємо, СБУ розповіли, як підірвали Кримський міст.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!