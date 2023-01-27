У розвідці пояснили роль Пригожина у війні проти України

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов пояснив, яку роль виконує глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у війні. За його словами, "кухар" путіна не керує бойовими загонами.

Завданням Пригожина є виключно медійна та політична функції. Про це Юсов сказав у ефірі телемарафону.

"Ключова функція Пригожина – це медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, він не очолює штаб", – зазначив він.

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Представник ГУР МО додав, що Пригожин також займається фінансуванням війни. Йдеться про тіньовий бізнес на території рф та за кордоном.

Юсов пояснив, що "кухар" путіна зараз займається піаром та власним політичним майбутнім. На його думку, місія "вагнерівців" у війні полягає у побудові політичної перспективи на території рф після диктатора володимира путіна.

Нагадаємо, бізнесмен Євген Пригожин завербував на війну з Україною близько 23 тисяч російських ув'язнених. У Центрі нацспротиву вважають, що масове залучення зеків до кремлівських військ обумовлено тим, що їх смерть спричиняє суттєво менше обурення серед мас.

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