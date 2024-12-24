В результаті вибуху на збройовому заводі у Туреччині загинуло 12 людей (фото)

У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин, що призвів до загибелі щонайменше 12 осіб та поранення ще трьох. Надзвичайна подія сталася в північно-західній провінції Баликесір, у районі села Каресі.

Інцидент трапився у виробничій зоні заводу, де на момент вибуху працювали 15 людей. Вибух зруйнував частину будівлі, після чого спалахнула пожежа.Про це повідомляє CNN Türk.

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Губернатор Баликесіра Ісмаїл Устаоглу виключив можливість саботажу та запевнив, що ризику нового вибуху немає. Міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч повідомив про початок розслідування інциденту.

За інформацією місцевих ЗМІ, завод, який був заснований у 2014 році, спеціалізувався на виробництві боєприпасів для легкої зброї.

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