У РФ заявили про таку дронів на 7 областей: у Енгельсі зайнялась пожежа на НПЗ (відео)

У місті Енгельс Саратовської області Росії пролунала серія потужних вибухів, після чого виникла пожежа в районі нафтобази. Місцеві жителі повідомляють, що над різними районами міста пролунало близько 25 гучних вибухів, а в небі було видно яскраві спалахи.

Унаслідок цього в районі нафтобази розгорілася масштабна пожежа.Про це повідомляють російські Telegram-канали, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін раніше попереджав про можливу загрозу атаки безпілотників. Згодом він заявив, що уламки нібито збитого БпЛА впали на один із промислових об’єктів у Енгельсі.

У своєму наступному повідомленні Бусаргін підтвердив, що вночі Саратов і Енгельс зазнали масованої атаки дронів.

В Енгельсі розташований військовий аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95. Цей об'єкт уже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників.

Міста Саратов і Енгельс розташовані по обидва береги річки Волга: Саратов на правому, а Енгельс — на лівому.

Також, Міноборони Росії заявило про нібито збиття 32 безпілотників над сімома областями РФ та в акваторії Азовського моря.

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За інформацією російського військового відомства, найбільше дронів — 11 — було нібито знищено над Саратовською областю.

Інші безпілотники були збиті наступним чином:

по чотири дрони над Курською та Ростовською областями,

по три над Бєлгородською та Брянською областями,

два — над Краснодарським краєм,

один — над Волгоградською областю,

ще чотири — над акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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