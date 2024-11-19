У російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу: була полежала з детонацією (фото, відео)

Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в атаці безпілотниками на три регіони РФ. У Брянській області дрони вразили 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління.

Про це повідомив Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО.

Коваленко повідомив: "У Брянській області зафіксовано удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ, де зберігалися артилерійські боєприпаси, у тому числі північнокорейські, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси для РСЗВ".

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За даними "Кримського вітру", атака на арсенал відбулася 9 жовтня.

Міноборони РФ заявило, що вранці російська ППО збила 12 дронів над Брянською областю та ще один – над Білгородською. Раніше повідомлялося про перехоплення 11 безпілотників у Ростовській області та одного – у Білгородській.

Губернатор Брянщини Олександр Богомаз підтвердив роботу ППО, а місцеві пабліки зазначили, що чули "дуже гучні" вибухи: "Дуже гучно! Подробиці з'ясовуються!"

Нагадаємо, дрони атакували військовий аеродром в Краснодарському краї рф.

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