У Румунії в горах виявили курган бронзової доби з дивними похованнями (фото)

Археологи зробили вражаюче відкриття під час кампанії в кургані ранньої бронзової доби в Рямеці, в румунських горах Апусені. Дослідники виявили докази характерних похоронних ритуалів.

Ритуали включали часткове або повне відщеплення (або видалення плоті, процедуру похорону) померлого, а також зв'язування кінцівок під час поховання. Про це повідомляє G4Media.

Зазначається, що розчленований скелет був знайдений в інгумаційній могилі з кістками рук і ніг, міцно зв’язаними в анатомічно неприродному положенні. Крім того, нижня щелепа зміщена, і це не пов’язано з процесом поховання; її було навмисно змінено щодо черепа.

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Деякі кістки скелета також відсутні, тому це не повний скелет. Цей факт можна віднести до практики втілення, відомої практики серед певних примітивних популяцій і племен в Африці чи Америці, де тіла виставляли на відкритих просторах на спеціальних платформах, а птахи очищали м’ясо від кісток. Згодом було проведено вибіркове поховання кісток.

Той факт, що довгі кістки рук і ніг міцно зв’язані, але з’єднані, вказує на навмисне зв’язування, що нагадує зігнуте положення, в якому зазвичай ховали людей із цих спільнот у третьому тисячолітті до нашої ери.

Поховання належить громаді, яка спорудила курган на початку бронзової доби. З точки зору датування, заснованого на радіовуглецевих датах, отриманих за допомогою аналізу в лабораторіях США, це поховання припадає на період між 2800 і 2500 роками до нашої ери.

Нагадаємо, археологи в Польщі знайшли скелет людини, яка жила на Землі 7000 років тому.

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