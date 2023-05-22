Археологи в Польщі знайшли скелет людини, яка жила на Землі 7000 років тому (фото)

Археологи в Польщі виявили надзвичайно добре збережений 7000-річний скелет, який лежав у ембріональній позі. Рештки людини добре збереглися завдяки ґрунту з некислим хімічним складом – він діяв як природний консервант, захищаючи скелет.

Це поховання супроводжувалося фрагментами кераміки самобутньої культури лінійної кераміки, пише польське видання Dziennik Polski.

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Археолог з Galty Earth & Engineering Services Павел Міцик, який керував розкопками, зауважив, що науковці очікували знайти залишки міських стін середньовічного періоду. Ніхто з них не уявляв, що вдасться знайти доісторичні об’єкти.

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Зазначається, що відкриття було зроблено в околицях Кракова під час ремонту міської площі в Сломниках. Поряд з похованням також виявлено уламки кременю, але, на жаль, частина поховання була пошкоджена. Міцик зауважив, що верхній шар могили був вирівняний у певний момент у минулому, що ймовірно стало причиною цього пошкодження.

Археологи кажуть, що скелет лежав у формі ембріона – на боку, руки підтягнуті до грудей і зігнуті коліна.

Вчені кажуть, що раніше тут могло бути поселення фермерів, тож ця могила могла належати "члену перших фермерів на території сучасної Польщі".

Нагадаємо, на Кіпрі знайшли золоті прикраси віком 3000 років.

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