У мережі показали рідкісне фото мавпи, яка катається на олені

Ацуюкі Ошіма, фотограф зі спеціалізацією на дикій природі, зафіксував унікальний момент ковбойської поведінки однієї з мавп на японському острові Якусіма. Його фотографія, яку він назвав "Лісове родео", захоплює своєю природністю та дивовижністю.

На знімку видно молоду самку макаки, яка сміливо "катапультується" на спину плямистого оленя, використовуючи дерево як трамплін, пише Sciense Alert. Очевидно, що мавпа насолоджується цією безкоштовною "поїздкою", і це стає відмінним прикладом їхньої неординарної поведінки.

Читайте також: У США ведмідь заліз до будинку, з'їв відбивні та потім втік через вікно (відео)

Вчені вже раніше зафіксували випадки, коли мавпи сідали верхи на оленів. Іноді це роблять просто для розваги. Мавпи та олени мають особливі стосунки, які приносять вигоду обом видам.

Олени прибирають за мавпами, споживаючи фрукти, які примати залишають після себе. У свою чергу, мавпи допомагають оленям, чистячи їх від жуків, стрибаючи на їхні спини.

Але, на жаль, іноді мотивація мавпи може бути менш чистою, і вони можуть використовувати оленів як "платформу" для досягнення своїх цілей, навіть під час шлюбного сезону.

Фотографія Ацуюкі Ошіми є однією з 16 фотографій, які отримали високу оцінку у конкурсі "Фотограф дикої природи року". У конкурсі приймало участь більше 49 000 робіт від фотографів із 95 країн. Фотографії відібрані для показу у Лондоні, а переможці будуть оголошені 10 жовтня.

Пропонуємо дізнатися історію папуги із Нової Зеландії, який став відеоблогером.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!