В сети показали редкое фото обезьяны, которая катается на олене

Ацуюки Ошима, фотограф со специализацией на дикой природе, зафиксировал уникальный момент ковбойского поведения одной из обезьян на японском острове Якусима. Его фотография, которую он назвал "Лесное родео", восхищает своей естественностью и удивительностью.

На снимке видна молодая самка макаки, которая смело "катапультируется" на спину пятнистого оленя, используя дерево в качестве трамплина, пишет Sciense Alert. Очевидно, что обезьяна наслаждается этой бесплатной поездкой, и это становится отличным примером их неординарного поведения.

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Ученые уже раньше зафиксировали случаи, когда обезьяны садились верхом на оленей. Иногда это делают просто для развлечения. Обезьяны и олени имеют особые отношения, приносящие выгоду обоим видам.

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Елены убирают за обезьянами, употребляя в пищу фрукты, которые приматы оставляют после себя. В свою очередь обезьяны помогают оленям, чистя их от жуков, прыгая на их спины.

Но, к сожалению, иногда мотивация обезьяны может быть менее чистой, и они могут использовать оленей в качестве "платформы" для достижения своих целей, даже во время брачного сезона.

Фотография Ацуюки Ошими является одной из 16 фотографий, получивших высокую оценку в конкурсе "Фотограф дикой природы года". В конкурсе участвовало более 49 000 работ от фотографов из 95 стран. Фотографии отобраны для показа в Лондоне, а победители будут объявлены 10 октября.

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