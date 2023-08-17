У мережі з'явилось відео моменту збиття російcького гелікоптера Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі

Сьогодні, 17 серпня, вранці воїни 47 окремої механізованої бригади завдали значного удару російським силам, збивши ворожий вертоліт Ка-52 у Запорізькій області. Це вже другий "алігатор", який був знищений за цей ранок.

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За інформацією, отриманою від 47 ОМБр4 у Facebook, подія відбулася в районі Роботине. Вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила вертоліт орієнтовно о 07:40 ранку.

Завдяки точному пострілу з протитанкового ракетного комплексу ворожий "алігатор" був знищений лише одним пострілом.

За даними звіту, це вже восьмий вертоліт Ка-52, який був нейтралізований бійцями 47 бригади. Вартість кожного з таких вертольотів становить приблизно 16 мільйонів доларів. Українські захисники продовжують успішно відстоювати свою територію та нейтралізовувати загрози з боку противника.

Нагадаємо, раніше бригада швидкого реагування Національної гвардії "Рубіж" ліквідувала російський комплекс спостереження "Муром-М" під Бахмутом.

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