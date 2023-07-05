У Шевченківському суді в Києві пролунав вибух, є постраждалі й працюють снайпери (відео)

Під вечір 5 липня у Києві очевидці повідомили про вибух у Шевченківському суді столиці, що знаходиться на вулиці Дегтярівській, 31А. Зазначається, що до суду занесли вибухівку.

Очевидці повідомляють, що на місці працюють снайпери, чути постріли. Також до будівлі суду з'їжджаються карети швидкої допомоги.

За даними ЗМІ, обвинувачений Гуменюк, який у 2015 році під Верховною Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати, вихопив пістолет та взяв конвоїра у заручники.

У Національній поліції повідомили: "Вибух у приміщенні суду в Києві: правоохоронці працюють на місці події. Поліцейські отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі. На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи".

Очільник МВС України Ігор Клименко у Телеграм-каналі повідомив: "У Шевченківському суді міста Києва надзвичайна подія. Поліція отримала повідомлення про вибух. На місце прибули поліцейські слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, вибухотехніки та інші необхідні служби. За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу".

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