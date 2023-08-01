У Шотландії виявили кістки дельфіна віком 8000 років (фото)

У Шотландії чоловік копав басейн у саду для своїх дітей та виявив кістки 10-футового дельфіна, яким, як вважають, було 8000 років. Вважається, що дельфіна-афаліну викинуло на воду, коли ця територія була частиною стародавньої берегової лінії.

Докази зламаного знаряддя з оленячих рогів свідчать про те, що його знайшли мисливці-збирачі та зробили з нього їжу. Про це повідомляє Scottish Daily Record.

"Я копався в басейні, коли помітив щось незвичайне. Я відкотив його назад, спустився і витягнув. Я побачив округлість черепа, морди та зубів і відразу зрозумів, що це дельфін. Я погуглив афаліну й подумав: "Вау". Застрягши в глині ​​на такій глибині, я знав, що він, мабуть, старий. Тепер знайдено інструмент, який розповідає нам більше про те, що відбувається, це вражає", – зазначив він.

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Археолог Мюррей Кук сказав, що це відкриття може бути першим у своєму роді в Шотландії за більш ніж століття. Останні китові кістки поблизу Стерлінга були знайдені в 1897 році, і останніх записів про відкриття дельфінів немає.

Череп був вилучений Національним музеєм Шотландії для вивчення, а решта скелета буде розкопана.

Нагадаємо, в Іспанії під час розкопок виявили 1800-річну мармурову статую німфи.

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